Rustico e fienile incendiati, i "piromani" sono tre ragazzi minorenni

Lo scorso 8 aprile, nel tardo pomeriggio, avevano appicato l'incendio ad un casolare, un rustico adibito a fienile e ricovero attrezzi in via Congie, nel comune di Colle Umberto. Nell'arco di poche settimane i carabinieri della stazione di Vittorio Veneto, coordinati dalla Procura per i minori di Venezia, sono riusciti a identificare e denunciare i "piromani", membri di una baby gang locale.

L'inchiesta è stata condotta dai militari dell’Arma, in collaborazione con vigili del fuoco e polizia locale. Fortunatamente l'episodio non aveva provocato feriti ma aveva destato sconcerto nella comunità del vittoriese dove già nei giorni precedenti, in zone in aperta campagna, si erano verificati episodi di danneggiamenti con accensione di fuochi e atti di vandalismi ai danni di strutture in legno. Gli inquirenti sono risaliti ad un gruppetto di tre giovanissimi della zona, tra i 14 ed i 16 anni, le cui condotte, penalmente rilevanti, saranno ora sottoposte al vaglio dell’Autorità Giudiziaria minorile.

Da una prima ricostruzione della vicenda i ragazzini, tutti studenti, avrebbero fatto accesso abusivamente alla struttura quindi, mediante un accendino, avrebbero bruciato della paglia in un locale all’interno del fienile sino a quando, verosimilmente accortisi del sopraggiungere di un’autovettura, avrebbero cercato di spegnere velocemente il fuoco dandosi poi alla fuga. Evidentemente, tuttavia, le fiamme avevano successivamente ripreso vigore, estendendosi alla vetusta struttura.