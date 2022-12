Tragedia sul lavoro in mobilificio, travolto da un macchinario: muore operaio 56enne

Tragedia sul lavoro nella mattinata di oggi, 1° dicembre, all'interno di una ditta di Colle Umberto, il mobilificio "Furlan" di via De Gasperi. A perdere la vita un operaio di 56 anni, Marco Pessotto, residente a Sacile. L'episodio è avvenuto alle 10.20 circa. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe stato travolto da un macchinario (forse una macchina bordatrice) di cui si stava occupando, riportando gravissime lesioni alle gambe e al bacino. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti medico e infermieri del Suem 118 che hanno intubato sul posto il 57enne, trasportandolo d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, in elicottero. Purtroppo l'operaio è morto poco dopo il ricovero a causa delle lesioni riportate e alla grave emorragia. Per gli accertamenti del caso sono giunti sul posto i tecnici del nucleo Spisal dell'Ulss 2 che dovranno accertare la dinamica dell'accaduto.