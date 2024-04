Cliente dà in escandescenze all'IperTosano: immobilizzato con il taser

Erano circa le 17 di sabato pomeriggio, 13 aprile, quando all'IperTosano di Colle Umberto un 47enne di origini senegalesi con regolare permesso di soggiorno ha iniziato a dare in escandescenze all'interno del supermercato.

A dare l'allarme per primi sono stati gli stessi clienti del punto vendita, spaventati dall'uomo in forte stato di agitazione. Controllato dagli addetti dell'ipermercato, lo straniero alla vista dei militari dell'Arma ha prima cercato di allontanarsi ma, vedendosi messo alle stretto, ha quindi opposto resistenza aggredendo i carabinieri e rendendo necessario l'uso del taser in dotazione ai carabinieri per immobilizzarlo. L'uomo, che non aveva armi con sé, è stato affidato ai sanitari del Suem 118 per una serie di acceramenti. L'uomo è accusato di resistenza a pubblico ufficiale: spetterà ora all'autorità giudiziaria stabilire la pena per il 47enne.