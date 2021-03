Autoarticolato in fiamme alla "Maia", vigili del fuoco al lavoro

Incendio nella serata di sabato, poco dopo le 20, nel parcheggio dell'azienda agricola di via Trento a Colle Umberto. Presenti in azienda alcuni operai che hanno dato l'allarme. Intervenuti sul posto anche i carabinieri

C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco di Conegliano, Vittorio Veneto e Gaiarine per spegnere un incendio che ha distrutto un autoarticolato che si trovava posteggiato nel nel parcheggio dell'azienda agricola Maia di Colle Umberto, in via Trento, in zona Menarè. L'allarme è scattato intorno alle 20. Le fiamme hanno distrutto la cabina e il rimorchio di un camion, forse a causa di un cortocircuito. Presenti in azienda alcuni operai per il turno serale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.