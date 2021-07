Lutto a Colle Umberto, morto in Marocco l'imprenditore Gabriele Perin

Sono giorni di lutto quelli che sta vivendo la comunità di Colle Umberto. Lo scorso 26 maggio è difatti venuto a mancare in Marocco l'imprenditore Gabriele Perin. L'80enne, fondatore dell'azienda d'abbigliamento Peralp Spa nel 1981 (oggi con sede a San Vendemiano), era un amante della musica e dei fiori. Colpito da una grave malattia mentre si trovava in Maroco, dove aveva una casa, Perin è purtroppo mancato senza poter rientrare in Italia per le cure a causa delle restrizioni derivanti dalla pandemia. Persono stimata da tutti e sempre disponibile con il prossimo, Gabriele è stato salutato per l'ultima volta lo scorso 19 giugno con una cerimonia funebre presso la chiesa di Colle Umberto. Perin lascia nel dolore il fratello Corrado e le sorelle Tecla e Maria Teresa, oltre alla cognata Rina, i nipoti e pronipoti e tanti amici.