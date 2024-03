Muore quattro giorni dopo il matrimonio, addio ad Alberto Zanchetta

Ha sposato la sua Greta sul letto di morte, poi giovedì 28 marzo se ne è andato. Il suo sogno d'amore durato sette anni è stato coronato ma Alberto Zanchetta, 31anni di Colle Umberto, è deceduto al Cro di Aviano, vittima di una forma tumorale rarissima che l'aveva colpito due anni fa e che l'aveva visto sottoporsi anche a terapie sperimentali che l'avevano portato a fare consulti in Svizzera, Stati Uniti e Corea.

Come racconta la "Tribuna di Treviso" Zanchetta si era laureato Scienze dell'ambiente e lavorava all'Avepa di Treviso, come tecnico per il settore vitivinicolo. Conosciuto anche nel panorama musicale, aveva dato vita ai Blue Bottles, una band specializzata in cover. I Blue Bottles erano nati per volontà di Alberto, un gruppo live per far rivivere la rock music. Dopo il debutto nel 2012, la band aveva iniziato a suonare prima nella sala prive QBB a Colle Umberto, per poi trasferirsi alla sala prove di Ceneda.

«Ci siamo uniti in matrimonio nel reparto di Oncologia dell'ospedale - racconta la moglie - l'idea era quella di sposarci a Colle Umberto in municipio, ma visto il peggioramento delle condizioni di Alberto abbiamo deciso di farlo in ospedale. I medici di turno si sono messi in contatto con i funzionari del Comune. In poche ore è stato organizzato tutto. Abbiamo chiamato gli amici può stretti, i testimoni, i genitori. Domenica mattina sono state comprate al volo le fedi, i fiori e al pomeriggio il sindaco di Aviano ci ha sposati. Lui era raggiante, felice».

«Era pieno di interessi, allegro, sempre disponibile - continua Greta - un organizzatore, fino all'ultimo. Voleva che tutto fosse sempre in ordine. Prima di morire ha ringraziato tutti». La scomparsa a soli 31 anni ha lasciato sotto choc gli amici, il mondo della musica, la comunità di San Giacomo di Veglia, dove la coppia viveva da qualche anno, quella di Colle Umberto, paese natale. «È una comunità sgomenta», commenta il sindaco Sebastiano Coletti. «La loro è una storia d'amore delicata. Un abbraccio a Greta e le più sentite condoglianze alla famiglia». I funerali saranno celebrati martedì alle 15 nella chiesa della Madonna della Pace di Menarè di Colle Umberto. Alberto, oltre alla moglie, lascia la mamma Patrizia, il papà Massimo, il fratello Andrea con Alice. Le offerte saranno devolute alla ricerca scientifica del Cro di Aviano.