Funerali di Vanessa, la collega: «Tanta rabbia, ci chiediamo a cosa servano le leggi»

Folla e commozione in Duomo a Castelfranco Veneto per l'ultimo saluto alla 26enne Vanessa Ballan. Lo sfogo della collega del supermercato: «Non doveva succedere, avevamo paura di Bujan: una persona che non ispira fiducia già dalla faccia»

Il dolore e la rabbia per la scomparsa di Vanessa Ballan si vedono tutti negli occhi della collega Vanessa, anche lei impiegata al supermercato Eurospin di Riese Pio X dove lavorava la mamma 26enne i cui funerali sono stati celebrati venerdì pomeriggio, 29 dicembre, nel Duomo di Castelfranco Veneto.

Prima di entrare in chiesa, la collega ha detto: «C'è tanta rabbia e penso si veda, vorremmo essere lasciati nel nostro dolore: noi colleghe non abbiamo denunciato ma forse non sarebbe servito. Non doveva succedere una tragedia simile, mi chiedo ancora a cosa servano le leggi. Avevamo paura quando Bujar Fandaj veniva a fare la spesa al supermercato, è una persona che ispira poca fiducia già dallo sguardo e dalla faccia. Se Vanessa ci avesse chiesto di fare qualcosa l'avremmo fatto come colleghe ma personalmente non ho mai visto il 41enne aggredire Vanessa, di certo era insistente e la cercava più volte ma nessuno avrebbe immaginato una tragedia simile. Vanessa sperava tanto di avere il suo secondo bambino» chiude la collega.