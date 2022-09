Rapinato sul pullman, paura per un trevigiano in vacanza in Colombia

«Per chi stesse provando in questi ultimi giorni a scrivermi: recupererò il mio numero solo al rientro in Italia, dal 12 settembre. Giovedì, in piena campagna (pessima idea farsi 5 ore di pullman per non aver avuto voglia di salire sull'ennesimo aereo) un minus habens armato di pistola è entrato, rapinando me ed altre persone. Fortunatamente ho avuto il sangue freddo di nascondere le cose più importanti e bloccare lo smartphone, prima di consegnargli esclusivamente quest'ultimo. Ai miei amici, seduti dietro di me, è andata pure meglio». E' con queste parole, pubblicate sul proprio profilo Facebook, che un trevigiano di 39 anni, Alvise Salice, ha raccontato della brutta disavventura vissuta qualche giorno fa mentre si trovava a bordo di un pullman, in Colombia, durante un viaggio di trasferimento tra Santa Marta e Cartagena.

Il blitz di un malvivente solitario, un giovane tra i 20 e i 25 anni, è avvenuto durante una sosta lungo la strada Troncal de Caribe, la rouda 90, strada che scorre lungo la costa colombiana: da un mezzo i turisti si stavano trasferendo su un altro veicolo più moderno. Sorpreso dal bandito anche un poliziotto che si trovava con la comitiva. «Mi è stata puntata una pistola in faccia. Avevamo messo in preventivo che questo viaggio avrebbe comportato qualche rischio ma non mi sarei mai immaginato di finire in una situazione del genere»: ha riferito Salice al Gazzettino di Treviso. Il 39enne, messi in salvo passaporto e carte di credito, infilando il tutto nelle mutande, ha bloccato il proprio smartphone e lo ha poi consegnato, insieme a pochi spiccioli (5 euro circa).