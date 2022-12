Coltello a serramanico nascosto in auto, 42enne denunciato

Viaggiava in auto con un coltello a serramanico dotato di lama da 16 centimetri. Quando i carabinieri l'hanno fermato per un controllo nel pomeriggio di sabato 3 dicembre a Trevignano l'uomo, un 42enne della zona già noto alle forze dell'ordine, non ha saputo giustificare la presenza del coltello nascosto dentro l'abitacolo. I militari dell'Arma l'hanno denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere. L'arma è stata subito posta sotto sequestro.