Gira di notte con un coltello lungo 18 centimetri: denunciato

I carabinieri di Mogliano Veneto hanno denunciato un ragazzo albanese di 21 anni nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 ottobre. Durante un controllo notturno in strada il ragazzo è stato visto aggirarsi con fare sospetto tra le vie del centro di Mogliano. Quando è stato fermato dalle forze dell'ordine, si è scoperto che il giovane aveva nascosto in tasca un coltello multiuso lungo 18 centimetri. Il giovane non ha opposto resistenza. I militari hanno sequestrato l'arma denunciando il 21enne a piede libero.

