A spasso per il centro armati di coltello: fermati due 20enni

Armati di coltello camminavano tra i passanti in pieno centro storico: due ventenni, uno residente a Castelfranco Veneto, l'altro vicentino, entrambi già noti alle forze dell'ordine per precedenti di spaccio e truffa, sono stati denunciati a piede libero per porto di oggetti atti a offendere. A fermarli gli agenti della polizia locale castellana durante i controlli intensificati del fine settimana.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", i due denunciati facevano parte di un gruppo di altri ragazzi maggiorenni che stava transitando in piazzetta Cecilia, zona già nota alle forze dell'ordine per problemi di ordine pubblico. Quando, venerdì sera, il gruppo di ragazzi ha visto i vigili venire verso di loro si è subito dato alla fuga. Gli agenti sono riusciti a bloccare la strada al 20enne che stava brandendo il coltello in una mano. Dopo aver gettato l'arma a terra il giovane ha tentato di fuggire ma gli agenti hanno tirato fuori lo spray al peperoncino e sono riusciti a bloccarlo. Un'altra pattuglia si è invece data all'inseguimento del secondo ventenne che girava armato tra lo spavento generale dei passanti. Il giovane è stato rintracciato poco distante nel giro di un paio di minuti. Entrambi i ventenni sono stati così portati al comando delle polizia locale per le formalità di rito, venendo denunciati per porto abusivo di oggetti atti a offendere. I due coltelli sono stati messi sotto sequestro.