Sorpreso a comprare eroina: patente ritirata, daspo e multa da 450 euro

Tre operazioni della polizia locale di Mestre durante il fine settimana. Due pusher bloccati in via Cappuccina, 450 euro di multa e daspo urbano per un 53enne residente a Casale sul Sile

Una denuncia per guida in stato di ebbrezza e due arresti per spaccio di stupefacenti: è questo il bilancio di tre operazioni distinte portate a termine dalla polizia locale di Mestre nel corso dell’ultimo fine settimana.

Domenica 26 settembre gli uomini del Nucleo Operativo, impegnati in un servizio antidroga tra via Cappuccina e viale Stazione, hanno seguito un cittadino nigeriano, già noto alla Giustizia perché denunciato lo scorso agosto per spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo aver tentato di fermare una prima “cliente”, che ha gettato a terra l'involucro dandosi alla fuga, gli agenti hanno bloccato un secondo acquirente, un 53enne italiano residente a Casale sul Sile che, dopo aver acquistato una dose di eroina, stava cercando di allontanarsi a bordo della propria auto. All’uomo è stata contestata la violazione amministrativa per l'acquisto di sostanze stupefacenti con il ritiro della patente per 30 giorni. Per la violazione del regolamento di polizia urbana il 53enne è stato multato con una sanzione di 450 euro e il daspo urbano di 48 ore.

Il presunto pusher, dopo essere stato identificato, è stato denunciato per spaccio e per detenzione di un coltello. Anche nei suoi confronti è scattata la contestazione del regolamento di polizia urbana, con la conseguente sanzione di 450 euro e l'ordine di allontanamento per 48 ore. La posizione dello spacciatore si è ulteriormente aggravata negli uffici della Polizia locale: dopo essere andato in escandescenza è stato arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale e poi accompagnato nelle camere di sicurezza del Comando. Lunedì 27 settembre, il giudice ha convalidato l’arresto e ordinato il divieto di dimora a Venezia in attesa dell’udienza fissata per il prossimo mese di dicembre.