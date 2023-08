Vacanza in Trentino, accoltella la compagna dopo un litigio: arrestato

Ferisce la compagna con un coltello durante un litigio e viene arrestato. È accaduto ad Arco, nel giorno di Ferragosto. Protagonista della vicenda una coppia originaria di Conegliano che stava trascorrendo qualche giorno di vacanza in Trentino in un appartamento in affitto.

Durante un’accesa discussione, l’uomo ha accoltellato la donna, che però è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto. Ferita al fianco, la donna è stata trasportata all’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto per le cure del caso, ed è stata operata nella giornata di ieri, giovedì 17 agosto. L'uomo è stato invece arrestato dai carabinieri di Arco. La procura di Rovereto indaga ancora sull'accaduto.