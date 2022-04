Accusati di rapina, confronto all'americana davanti al gip per due giovani

E' stato un vero confronto all'americana quello a cui si sono sottoposti, oggi 13 aprile, due 20enni che, nel novembre del 2021, si sarebbero resi protagonisti di una rapina nei confronti di un 70enne, svoltasi in piazza Calvi a Conegliano. Gli indagati, entrambi italiani, si sono presentati in mattinata davanti al giudice delle indagini preliminari Angelo Mascolo e l'anziano, di fronte a numerose foto, ne avrebbe riconosciuto quanto meno uno.

I fatti si sarebbero svolti nel corso di una sera. Il 70enne, coneglianese, sarebbe stato affrontato dai due che gli avrebbero rubato alcune banconote da 20 euro, le chiavi dell'auto e, nel corso di quella che sarebbe stata una breve collutazione, anche il telefono cellulare.

I giovani, in loro difesa, dicono di non essere mai stati sul posto ma di conoscere l'anziano, che sarebbe noto per essere un frequentatore della zona. Ora si attende che la Procura faccia le proprie valutazioni sul caso.