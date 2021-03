Violenta una 13enne e rapina un negozio di elettronica, si presenta due volte davanti al Gup

Indagato per la violenza sessuale ai danni di una tredicenne conosciuta un social network e per una una rapina a mano armata ai danni di un negozio di Conegliano. Oggi, martedì 9 marzo, doppio appuntamento davanti al gip Marco Biagetti per Paolo Rosolen, 21enne di Conegliano, per le due udienze preliminari riguardanti il "colpo" ai danni del "Chash for phones" di via Rosselli e per gli atti sessuali commessi, due anni prima, con la minore.

Difeso dagli avvocati Gisella Sciacca e Valentina Pignata, il giovane è stato rinviato a giudizio per la rapina mentre l'udienza preliminare per lo stupro è stata aggiornata a settembre.

Il rapporto sessuale "vietato" era stato commesso da Rosolen nel 2017. La ragazzina e l'allora 18enne si erano conosciuti su Instagram. Un rapporto virtuale diventato poi qualche cosa di più. Iniziano a frequentarsi, probabilmente si piacciono. Lui, che era maggiorenne e ormai all'imbocco dell'uscita dell'adolescenza, non si sarebbe fatto scrupoli della giovanissima età dell'amica. Che rimane però segnata dall'esperienza, tanto da raccontarla alla mamma. Le indagini che hanno portato all'apertura del fascicolo in cui si ipotizza il reato di violenza sessuale su minorenne sono state coordinate dal sostituto procuratore Mara De Donà.

La rapina era invece avvenuta il 15 febbraio del 2019 a Conegliano. Paolo Rosolen, che ha molteplici precedenti alle spalle, alle 9 del mattino si presenta al supermercato Eat's di via Battisti per rubare alcune bottiglie di liquori. Viene però notato da un dipendente all'uscita; il 21enne lo avrebbe minacciato con un coltello da cucina affilato, riuscendo a dileguarsi. Verso le 10 una volante della Polizia, aaccorsa sul posto e intenta a dare la caccia al bandito, si imbatte in quella che a prima vista sembrava essere una violenta zuffa tra due soggetti all'esterno del negozio di elettronica "Cash for phones" del 53enne Carlo Rizzotti. Rosolen, che ha agito in compagnia di un 25enne senegalese, brandiva una accetta con la quale cercava di colpire ripetutamente il malcapitato. Solo dopo avere bloccato entrambi i poliziotti hanno capito che il giovane armato era in realtà il rapinatore che stavano cercando, il quale pochi minuti prima aveva preso d'assalto il negozio del 53enne con l'obiettivo di sottrargli denaro, telefoni e computer.