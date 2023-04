Si ribellano all'arresto di un 24enne, scatta la protesta fuori dal Commissariato

Un arresto movimentato quello eseguito ieri pomeriggio, giovedì 6 aprile, nei pressi dei giardini di San Martino, in via Sauro a Conegliano, zona nota per il degrado e lo spaccio della città del Cima. A finire nella rete di un controllo di una pattuglia della polizia è stato un 24enne straniero che è stato accompagnato, non senza fatica, presso il Commissariato. Lui e alcuni altri giovani che si trovavano nei paraggi hanno infatti aggredito a pugni e morsi gli agenti delle volanti, accerchiati dal branco. Due poliziotti hanno riportato una prognosi di sette giorni ciascuno (uno è stato morso alle mani e alla schiena, l'altro ha ricevuto un pugno in faccia e ha rotto un dente). La protesta del gruppo di stranieri si è poi spostata di fronte alla sede del Commissariato dove alcuni di loro hanno manifestato, urlando le loro ragioni e diffondendo inoltre un video su Tik Tok. Nel filmato che immortala alcune fasi dell'arresto del 24enne (accusato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità) è presente una minaccia inequivocabile nei confronti dei poliziotti: "Questi sbirri devono pagare".