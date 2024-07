Aggredì e rapinò un barista, rinviato il processo al "killer" di Shimpei Tominaga

E' stato rinviato al prossimo 12 settembre il processo con il rito abbreviato nei confronti di Samuele Battistella, 20 anni, e Abdallah Djouamaa, 22 anni, i due giovani che devono rispondere di rapina aggravata e lesioni (insieme a un terzo soggetto che non è stato mai identificato) nei confronti del gestore indiano di un locale di Conegliano. Battistella è lo stesso giovane accusato di omicidio preterintenzionale per la morte dell’imprenditore giapponese 56enne Shimpei Tominaga a seguito della violenta aggressione accaduta all'interno di un locale di cucina etnica di via Pelliccerie a Udine avvenuta dieci giorni fa. Il difensore del 20enne, l'avvocato Tino Maccarrone, ha chiesto termini a difesa al giudice dell'udienza preliminare Piera De Stefani avendo assunto l'incarico soltanto un settimana fa. Djouamaa, anche lui in carcere per lo stesso fatto insieme a 20enne Daniel Wedam, è invece difeso dall'avvocato Guido Galletti.

Una sera del mese di novembre del 2022 dopo avere chiuso il suo bar nel centro cittadino l'indiano 34enne si era fermato presso un altro bar della zona. Una volta uscito dal locale nel tragitto verso casa era stato aggredito da tre soggetti nel Parco Luciani. Picchiato selvaggiamente dai giovani aggressori il 34enne aveva rimediato una costola incrinata e varie lesioni. I malviventi gli avevano anche rubato 2mila euro in contanti, incasso dell’intera giornata lavorativa. Battistella sarebbe l'autore del pestaggio mentre Djouamaa lo avrebbe buttato a terra e gli avrebbe preso il denaro. Il 20enne, residente a Mareno di Piave, ha già risarcito la vittima con 4mila euro.

Intanto l'avvocato Maccarrone tornerà domani, 3 luglio, a trovare il suo assistito nel carcere di Udine. Il legale proverà a convincere Battistella a presentare ricorso al Riesame contro l'ordinanza con cui il tribunale friulano ha deciso la misura della custodia cautelare. Battistella infatti, in un primo momento, ha rifiutato asserendo di non voler ulteriormente pesare sulla sue famiglia già emotivamente molto provata.

Shimpei Tominaga era deceduto, secondo quanto accertato dall'autopsia, per le gravi lesioni a livello cranico ed encefalico riportate nella violenta caduta successiva al pugno ricevuto in pieno volto proprio da Battistella. L'impatto avrebbe provocato una emorragia interna che ha scatenato un arresto cardiocircolatorio.

Tominaga, molto noto per la sua attività nel settore dell'import-export di mobili e famoso anche in quanto figlio del produttore televisivo che fu il primo a portare i cartoni animati giapponesi in Italia, sarebbe stato in compagnia di un amico quando, intorno alle 3 del mattino, avrebbe notato un ragazzo che chiedeva aiuto all'interno del locale etnico "Buonissimo Kebab". Il 56enne sarebbe quindi intervenuto rivolgendosi ai ragazzi che lo stavano inseguendo, tra cui Battistella, chiedendo loro di moderare i toni e smetterla con l'atteggiamento aggressivo. In tutto risposta è stato colpito da un pugno al volto che lo ha fatto stramazzare a terra.