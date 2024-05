Controllore Mom aggredito allo Shopping Center: 17enne denunciato

Si è infastidito perché un addetto alla sicurezza di Mom continuava a tenerlo d'occhio nell'area dello Shopping Center (Biscione) a Conegliano mentre parlava ad alta voce al telefono: per questo motivo un 17enne residente nell’hinterland vittoriese ha dato in escandescenze, andando contro il vigilante.

Come riportato da Qdpnews.it, in un primo momento l'addetto alla sicurezza ha tenuto a distanza il 17enne, intimandogli di tranquillizzarsi. Il ragazzo si è seduto su una panchina e la situazione sembrava essersi calmata ma, pochi minuti più tardi, il ragazzino si è alzato di scatto e ha aggredito il controllore con un pugno alla tempia prima di scappare a piedi. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale che hanno intercettato il ragazzo, poi condotto al Comando per l’identificazione. Il 17enne, seguito da tempo dai servizi sociali, è stato denunciato per lesioni. Il vigilante aggredito ha invece rimediato una prognosi di cinque giorni per le ferite riportate nell'aggressione.