Albero sano cade nel giardino della scuola: vertice in Comune

Nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre un pino è caduto nel cortile delle elementari Mazzini. Sul posto i pompieri, fortunatamente non ci sono stati feriti. Incontro urgente per valutare lo stato degli altri alberi della scuola

È diventato un vero e proprio caso quello del pino caduto all'improvviso nel giardino della scuola elementare "Mazzini" a Conegliano. Se la pianta fosse caduta durante la ricreazione con i bambini in cortile sarebbe stata una tragedia. Fortunatamente l'albero è crollato nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre, verso le 3 senza ferire nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere il pino ma, già giovedì pomeriggio, il Comune di Conegliano ha convocato un vertice d'urgenza per valutare lo stato di salute degli altri alberi presenti nel giardino della scuola primaria.

Come riportato da "Antenna 3", il pino caduto era sano come dimostra il tronco tagliato dai vigili del fuoco. Il problema è stato alle radici della pianta, crollata in una notte di pioggia ma senza nemmeno un filo di vento. In Comune è stato chiamato un agronomo per valutare lo stato di salute degli altri alberi delle "Mazzini", ma non finisce qui: quest'anno era già iniziato il censimento delle piante comunali ma i pini domestici (la tipologia di albero caduto nel giardino della scuola) non rientravano nella lista di piante da abbattere o tenere monitorate. La priorità ora è mettere in sicurezza tutti gli alberi presenti negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di Conegliano, abbattendo o tagliando gli esemplari a rischio. Fondamentale sarà l'analisi statica delle radici in superficie, tipiche dei pini domestici. Se le radici non sono ben ancorate al terreno si rischiano altri crolli simili a quello della scorsa notte.