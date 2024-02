Porta a passeggio i cani, pensionato travolto e ucciso da un'ambulanza

Una terribile, tragica fatalità. Non ci sono altri termini per definire la dinamica dell'incidente stradale che nella tarda serata di giovedì 8 febbraio è costato la vita ad un 75enne di San Vendemiano, Adriano Canzian. Attorno alle 23 l'uomo stava passeggiando, in compagnia dei suoi due cani, entrambi meticci, lungo via XXIV maggio a Conegliano: attraversando la strada con gli animali (anche se la dinamica non è ancora del tutto chiara) non si è reso conto del sopraggiungere di un'ambulanza del Suem 118 da cui è stato travolto e ucciso. Il mezzo stava viaggiando ad alta velocità trasportando un paziente dal reparto di rianimazione dell'ospedale di Vittorio Veneto a quello di Conegliano. Sul luogo della tragedia sono dovuti intervenire altri mezzi di soccorso del Suem 118. I medici hanno tentato, purtroppo inutilmente, di rianimare il pensionato. Troppo gravi purtroppo le lesioni riportate. L'autista dell'ambulanza è rimasto sotto choc, sconvolto, ma fortunatamente illeso mentre il paziente che stava trasportando a bordo è stato accompagnato in ospedale da un'altra ambulanza. Morto anche uno dei due cani del 75enne, una cagnetta meticcia. Per svolgere gli accertamenti del caso sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e del Commissariato, coordinati dal dirigente Vincenzo Zonno. Adriano Canzian viveva non distante dal luogo in cui ha perso la vita, in via Palladio, nel territorio comunale di San Vendemiano. Il traffico nella zona è stato interrotto per permettere di svolgere i rilievi del caso, Il 75enne è la 13esima vittima trevigiana della strada dall'inizio del 2024.