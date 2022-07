Dopo lo sfratto occupano di nuovo un appartamento, la polizia li sgombera

Sfrattati dal padrone di casa, dato che non pagavano l'affitto, hanno pensato bene di scassinare la porta di casa dell'alloggio, un appartamento nel centro di Conegliano, e rientrarvi nuovamente. Protagonisti dell'episodio un 60enne e una 50enne. Lo scorso 22 luglio gli agenti del Commissariato sono intervenuti per sgomberare nuovamente la coppia e mettere sotto sequestro preventivo l'immobile, eseguendo un provvedimento della Procura della Repubblica di Treviso0

L'uomo e la donna sono stati denunciati per il reato di invasione di edifici. I due inquilini, dopo l’esecuzione tempo addietro di uno sfratto giudiziario eseguito nei loro confronti (per morosità, come detto), sono entrati nell’appartamento, forzandone la serratura e occupandolo abusivamente, impedendo al legittimo proprietario di accedervi. L’immobile adesso, dopo la rituale apposizione dei sigilli, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziari.