Era un leader no vax, nuovo appello di Lorenzo Damiano: «Affidatevi alla scienza, che poi è anche fede, e Dio sa quello che fa»

«Affidatevi alla scienza, che poi è anche fede, e Dio sa quello che fa». Lo dice Lorenzo Damiano in un nuovo video apparso sulla sua pagina Facebook. Già leader no Vax, Damiano è molto noto a Conegliano perché, alle ultime amministrative, si era presentato con il gruppo "Norimberga 2", aspramente critico delle scelte politiche sulla pandemia.

Damiano ha avuto il Covid ed è stato ricoverato in ospedale dopo una prima fase in cui si era curato con farmaci non convenzionali. Il trattamento non ha però fatto alcun effetto e l'uomo è stato per alcuni giorni in pericolo di vita.

«L’invito che io faccio è: non credete più al fake, non credete alle piazze, non credete a quello che gira nei social. I fake sono dei fake – ha detto – anche i nostri, non è tutto un complotto. Deve finire questo odio e questa paura. In questo momento è necessario usare il vaccino».

«La mia testimonianza è autentica - ha ricordato Damiano - lasciate perdere i pensieri del complottismo e del vaccino che non funziona. Invito tutti a farsi il vaccino, a seguire le cure fornite dalla scienza. Non fate i medici di voi stessi e non rifiutate le cure in ospedale. Vivete nelle mani della scienza».

«Invito tutti - ha proseguito - a fidarsi della scienza e non essere medici di sé stessi. Perché perdere la vita quando la si può guadagnare? In questo inizio del 2022 invito tutti a mettersi nella mani della scienza. Non sono cambiato, sono un Lorenzo Damiano "2", che progredisce nella sua battaglia affinché questo virus sia debellato completamente. Fate il vaccino, vi salva».