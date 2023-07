Si ribella ad un controllo dei carabinieri e li aggredisce, 21enne arrestato

Tensione nel tardo pomeriggio di oggi, 18 luglio, a Conegliano nell'area tra piazza Calvi e via Vittorio Emanuele II. Un residente della zona, un professionista, ha allertato i carabinieri convinto che un gruppo di giovanissimi stesse spacciando e li ha ammoniti chiedendo di non sporcare la zona. Quando le pattuglie dei militari sono intervenute sul posto la temperatura, già torrida di per sè, è ulteriormente salita. Tra i più esagitati un ragazzo di origini colombiane di circa 21 anni, con precedenti, che è stato arrestato dai militari dell'aliquota radiomobile per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, in compagnia di altri giovanissimi, ha replicato alla richiesta dei militari di mostrare il contenuto delle tasche dei pantaloni e del “marsupio”, ha dato in escandescenza, spingendo e strattonando i militari che sono stati costretti a bloccarlo e portarlo in caserma per ulteriori accertamenti.Al termine della perquisizione a cui il 21enne è stato sottoposto, è stata trovata marijuana (per cui il sudamericano sarà segnalato alla Preefttura di Treviso come assuntore) e denaro contante che sono stati sequestrati. L'arresto è stato convalidato dal''autorità giudiziaria di Treviso. Il processo per direttissima è stato fissato per domani, 19 luglio, presso il tribunale di Treviso di via Verdi.