Picchiava la moglie, scattano le manette per un 36enne di Conegliano

Lo hanno colto in flagranza di reato mentre stava picchiando la moglie. Così un cittadino indiano di 36 anni è finito con le manette ai polsi con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo, che risulta non avere un lavoro e che ha precedenti di polizia, è stato bloccato dai militari del Norm e della stazione chi Conegliano, intervenuti all’una di sabato 2 agosto. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti non era la prima volta che l'uomo aggrediva la moglie, una connazionale di 31 anni. La donna fortunatamente se la caverà con una prognosi di nove giorni per traumi multipli. Il 36enne è stato portato immediatamente in carcere. L'arresto è stato convalidati oggi dal gip.