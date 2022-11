Pusher fermato dalla polizia, gruppo di giovani tenta di evitare l'arresto

Arresto movimentato nella serata di lunedì scorso, 7 novembre, attorno alle 19.30, nella zona del parco Mozart di Conegliano. Uno spacciatore senegalese di 29 anni è stato fermato dagli agenti del Commissariato mentre si trovava in via Gera e si apprestava a smerciare droga ad alcuni giovani: lo straniero, vedendo le divise, ha subito gettato via un borsello con una decina di dosi di marijuana e, mentre stava per essere fatto salire nell'auto di servizio, si è divincolato, colpendo con calci e pugni gli agenti. Un gruppo di giovani che si trovavano nei paraggi, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, avrebbero incitato il pusher a ribellarsi, tentando pure di far sparire le sue dosi di droga. Per queste persone, una volta identificate, scatteranno provvedimenti. Il 29enne è stato invece arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri, 8 novembre, l'uomo è comparso di fronte al giudice che ha stabilito nei suoi confronti l'obbligo di dimora nel Comune di residenza, Vittorio Veneto, ed è stato inoltre emesso un foglio di via dal Comune di Conegliano.