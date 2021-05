Pestaggio in piazza Cima scatenato da una ragazza contesa

Hanno le ore di contate i giovani macedoni, tutti maggiorenni, che si sono resi protagonisti del violento pestaggio andato in scena ieri, domenica 2 maggio, ai danni di un ragazzo connazionale in Piazza Cima a Conegliano. Gli inquirenti (Polizia di Stato, ma anche la Polizia Locale e i carabinieri di Conegliano) stanno infatti passando in rassegna i tantissimi filmati che in poche ore hanno già fatto il giro dei social e delle varie chat di WhatsApp, sollevando sdegno e incredulità, così come le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. Su tutti i responsabili pende una denuncia per lesioni aggravate.

Sarebbe stata una ragazza contesa a scatenare la violenza del "branco", accanitosi intorno alle 15,30 con spranghe e mazze da baseball. A fare le spese della violenza del gruppo di assalitori sono stati in tre: Ibraim Araposki, di 24 anni, che ha riportato una ferita lacero contusa alla testa, Ediin Araposki, di 18 anni, uscito dall'aggressione con una ferita lacero contusa alla testa e a un braccio e Bilal Ibraimoski, 19enne, rimasto ferito alla testa.

I sette si sarebbero gettati sul rivale, facendo volare sedie e tavolino del plateatico, che è rimasto a terra privo di sensi prima dell'arrivo dei sanitari del Suem 118, che è giunto sul posto con una autoambulanza e un'auto medica. Gli aggressori sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine ma alcuni di loro sarebbero già stati identificati. Si tratterebbe di nomi già noti agli inquirenti.