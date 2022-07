Scontro tra due auto tra autostrada A27 e A28, due feriti

Alle 17 circa di oggi, 11 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada tra allacciamento A28 Venezia Belluno e lo svincolo Treviso Nord per lo scontro tra due auto finite fuoristrada di fianco la corsia di marcia in direzione di Venezia: due i feriti, entrambi miracolosamente non gravi. I pompieri arrivati da Vittorio Veneto (la squadra di Conegliano impegnata in un altro intervento), hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due conducenti anche se feriti sono riusciti a venire fuori autonomamente dal Suv e la piccola utilitaria. I due feriti sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale. Sul posto la polstrada e il personale di autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.