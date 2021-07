Ubriaco imbocca contromano l'autostrada, interviene la polizia stradale

L'episodio nella notte in A27 tra Conegliano e Vittorio Veneto. Protagonista un automobilista straniero che si trovava nel bellunese per lavoro. Scattata la revoca della patente e varie sanzioni per un minimo previsto di quasi 4.000 euro fino al massimo di 11mila euro

Completamente ubriaco, ha percorso l'autostrada A27 contromano, tra i caselli di Conegliano e Vittorio Veneto. L'episodio, avvenuto nella notte, verso l'1.30, ha visto come protagonista uno straniero, F.N. di 43 anni, regolare sul territorio nazionale, residente nel bergamasco e nel bellunese in questi giorni per lavoro. Fortunatamente la stradale ha evitato che questa scorribanda potesse causare incidenti che coinvolgessero altri automobilisti.

Alcuni automobilisti di passaggio, spaventati, hanno allertato la sala operativa della polstrada segnalando un veicolo che impegnando la corsia di sorpasso percorreva in contromano la carreggiata ovest dell'autostrada A/27, nella tratta tra il casello di Conegliano e quello di Vittorio Veneto. La pattuglia autostradale così allertata è riuscita ad intercettare il veicolo segnalato all'uscita della galleria denominata "Cave Ovest" grazie anche all'ausilio del personale addetto alla manutenzione. Il personale operante, dopo aver proceduto al fermo in sicurezza dell'autovettura, constatava che il conducente era al volante della propria Bmw in evidente stato di ebbrezza. Il tasso alcolemico risultava essere ben oltre al limite consentito.

Grazie al tempestivo intervento ed al traffico ridotto i circa 30 km percorsi, con tratti anche curvilinei e quindi a ridotta visibilità, non hanno causato l'incidente. Il conducente è stato deferito all'Autorità Giudiziaria e dovrà quindi subire un processo. Per il contromano in autostrada ora subirà la revoca della patente di guida oltre a dover pagare delle sanzioni amministrative per un minimo previsto di quasi 4.000 euro fino al massimo di 11.000 euro. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per mesi tre.