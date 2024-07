Rapinano tre ragazzini, gli autori è una coppia di fidanzatini

Hanno aggredito fisicamente e rapinato tre ragazzi, tutti tra i 16 e i 15 anni, all'interno dell'area dell'ex Zanussi di Conegliano. L'episodio è avvenuto lo scorso 5 maggio alle ore 16 e ha portato gli agenti del Commissariato a denunciare un 18enne di Vazzola e una 16enne di Spresiano (ma domiciliata a Sandonà, a casa della madre): dovranno rispondere di rapina in concorso mentre il giovane anche di lesioni. Entrambi non risultavano presenti nelle banche dati delle forze dell'ordine. Il gruppetto di giovani, all'ex Zanussi per vedere alcuni murales, sono stati avvicinati dalla coppia, invitati ad andarsene e quindi colpiti dal 18enne con alcuni schiaffi (sembra che la ragazza aizzasse il fidanzato) e costretti quindi a consegnare denaro, cellulari e maglioni. Decisivi nell'indagine i rilievi investigativi e il riconoscimento fotografico delle vittima che hanno riconosciuto questa coppietta "terribile".