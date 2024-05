Trovato morto in casa l'ex gestore dell'antica osteria Doppio Litro

Per tanti anni, fino al 2018, aveva gestito, con la sua famiglia, l'antica osteria Doppio Litro, storico locale del centro di Conegliano, molto conosciuto e frequentato in passato per essere stato lo Juventus club cittadino ed aver ospitato anche Alessandro Del Piero, quando militava nelle fila dei bianconeri. In molti conoscevano Massimo Bolzonella e ieri, 6 maggio, la notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio e commozione: l'uomo, di circa 50 anni, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione tra le vie Giunti, Zamboni e Cettolini. A fare il tragico ritrovamento sono stati alcuni famigliari che hanno allertato immediatamente il 118 e le forze dell'ordine: medico e infermieri del Suem, una volta intervenuti, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Le forze dell'ordine intervenute non hanno ravvisato responsabilità di terzi e nelle prossime ore la Procura di Treviso potrebbe già dare il nullaosta per le esequie. Bolzonella era conosciutissimo e ha legato tanti anni di lavoro al Doppio Litro, locale gestito per almeno una cinquantina da anni dalla madre, Gianna Fontana e dal padre Gigi, mancato nel 2017, oltre che dall'altro fratello, Nicola. Il funerale sarà fissato nelle prossime ore: saranno in decine a voler dare l'ultimo saluto a Massimo Bolzonella.