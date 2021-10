Trovato in possesso di tre biglietti Mom rubati, 24enne finisce di fronte al giudice

L'avevano trovato in possesso di alcuni biglietti della Mom che sarebbero stati rubati ad un autista il giorno prima. E così si è beccato una denuncia per ricettazione. Il protagonista della vicenda, un 24enne di Conegliano, è comparso oggi, martedì 19 ottobre, di fronte al gup Angelo Mascolo per affrontare il processo con il rito abbreviato. L'udienza è stata aggiornata al prossimo marzo in vista della sua deposizione.

La vicenda risale a 5 anni fa. Il 7 aprile del 2016 il giovane, allora 19enne, ad una verifica operata all'interno di un bus che viaggiavan nel coneglianese viene trovato in possesso di almeno tre biglietti, del valore di 2,50 euro l'uno, che presentano un numero di matricola sospetto. Si tratta infatti, appureranno i controlli, di un lotto di tagliando validi per la corsa che risultavano rubati ad un autista solo il giorno prima. E scatta la denuncia, che porta all'emissione di un decreto penale di condanna di 10 mila euro.

Il legale del ragazzo decide però di fare opposizione, preferendo la strada che porta il giovane davanti al giudice. Il 24enne infatti sostiene che lui del furto non ne sa nulla e che i biglietti li sono stati venduti da un altro ragazzo, peraltro pagati al prezzo a cui vengono messi in vendita.