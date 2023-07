Blitz delle forze dell'ordine, sgomberato immobile occupato abusivamente

Grazie ad una operazione interforze è stato sgomberato un edificio in via Settembrini a Conegliano che risultava occupato abusivamente. Quattro le persone identificate, tutti giovani di cui tre stranieri e un italiano. Uno è risultato essere privo di permesso di soggiorno: è stato accompagnato a Treviso dove il personale della Questura ha avviato le pratiche per la sua espulsione dal territorio nazionale. Gli occupanti dello stabile sono risultati già noti alle forze dell'ordine per reati che vanno dallo spaccio di stupefacenti ai danni al patrimonio pubblico.

Il blitz è scattato di prima mattina giovedì 20 luglio ed è stato condotto dagli agenti della Polizia Locale, guidati dal comandante Claudio Mallamace, e dai carabinieri di Conegliano. All'interno l'abitazione era in stato precario, con evidenti segni di sporcizia. L'agenzia immobiliare che aveva recentemente acquisito lo stabile ha deciso di far murare il piano terra e l'entrata dell'edificio per evitare ulteriori tentativi di occupazione illecita da parte di persone senza dimora.

La questione delle case occupate abusivamente e quella delle procedure di rilascio degli immobili in caso di locazione è stata tra l'altra l'oggetto di un incontro avvenuto venerdì 21 luglio fra il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il presidente della Confedilizia Giorgio Spaziani Testa. Per quanto concerne il primo punto, il confronto ha avuto ad oggetto le diverse proposte di legge al riguardo all’esame della Camera dei deputati, che hanno lo scopo di dare maggiore efficacia all’attività di prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle occupazioni arbitrarie. Con riferimento alle locazioni, il presidente Spaziani Testa ha illustrato a Nordio alcune proposte della Confedilizia tese a rendere più celere il rientro in possesso degli immobili nelle fasi patologiche dei rapporti di locazione, come la morosità e la fine del contratto.