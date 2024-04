Ruba una borsa al bar e scappa, "manolesta" inseguito e bloccato

Ha preso la borsa che una ragazza di 22 anni aveva appoggiato poco prima sopra una sedia, all'esterno del bar Lidia di via Carducci, a Conegliano. Ne è scaturito un inseguimento che ha visto protagonisti gli agenti della polizia locale e quelli del Commissariato che si sono gettati all'inseguimento del ladro "manolesta", un ragazzo marocchino di circa 18 anni. L'episodio è avvenuto alle 19.15 circa di domenica sera, 22 aprile. Il giovane, ufficialmente senza fissa dimora, è stato bloccato sul retro della stazione ferroviaria dopo aver percorso centinaia di metri di corsa, scavalcato una recinzione, passando poi per corte delle Rose. Lo straniero, in compagnia di un complice che per ora è riuscito a farla franca (a cui il magrebino avrebbe lasciato il portafogli (con all'interno 50 euro), non più ritrovato, diversamente dalla borsa che è stata restituita alla proprietaria), è stato accompagnato negli uffici del Commissariato per essere denunciato per il furto. Sabato il 18enne era stato denunciato dalle forze dell'ordine a Treviso, in questo caso per resistenza a pubblico ufficiale.