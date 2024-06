"Vampiri" del gasolio nel cantiere delle scuole medie, ladri arrestati

Torna nella Marca il fenomeno dei "vampiri del gasolio", i comuni ladri di carburante che con l'aumentare del prezzo alla pompa rischia sempre più di tornare appetibile, come fu alcuni anni fa durante la crisi economica che aveva duramente colpito anche il nostro territorio. Nella notte tra martedì e mercoledì, a Parè di Conegliano, nal cantiere delle scuole "Brustolon" di via Einaudi, due uomini di 59 anni, residenti nella zona, sono stati pizzicati da una pattuglia dei carabinieri mentre stavano tentando di aspirare il gasolio contenuto nel serbatoio di un escavatore che è utilizzato per i lavori del caso. I "vampiri", muniti di taniche e tubo di gomma, sono stati arrestati per tentato furto aggravato e accompagnati in caserma a Conegliano: il magistrato di turno ha optato di scarcerare entrambi in attesa dell'udienza che è stata fissata tra una trentina di giorni.

Nei giorni scorsi intanto si è conclusa un'indagine condotta dai carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto che hanno denunciato per furto aggravato un 60enne. L'uomo, nella notte del 19 novembre 2023, ha messo a segno un furto di carburante, 250 litri di gasolio in particolare, su un autocarro in sosta, di proprietà di un'azienda di Cittadella. L'uomo ha provocato danni per mille euro: 500 euro il valore del carburante, altrettanti per i danni causati al bocchettone. Gli investigatori sono risaliti al ladro grazie all'analisi delle telecamere di videosorveglianza ed ad alcune testimonianze. Il 60enne non è un volto nuovo per le forze dell'ordine ed in passato si era reso responsabile di episodi simili.