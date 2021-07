Conegliano, ritrovato il cadavere di un uomo: indagini in corso

Un uomo di colore tra i 40 e i 50 anni, forse senza fissa dimora, è stato ritrovato cadavere all'interno di una abitazione disabitata in via Pittoni a Conegliano. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì e sul fatto indaga ora la polizia locale. Secondo le prime informazioni, l'uomo potrebbe essere deceduto all'inizio della settimana per cause naturali essendo il corpo stato ritrovato in un avanzato stato di decomposizione (dovuto anche al caldo e a scarse condizioni igienico sanitarie), ma sarà ora l’analisi del medico legale, prevista per la mattinata odierna, a dirimere qualsivoglia dubbio sulle cause del decesso.