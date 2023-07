Sorpreso senza biglietto picchia un controllore della Mom, 29enne finisce a giudizio

Il giudice delle udienze preliminari Cristian Vettoruzzo ha rinviato a giudizio il 29enne d'origine marocchina che 1 giugno del 2021, a Conegliano, si rese responsabile dell'aggressione a un 61enne controllore della Mom che, durante un controllo, lo aveva bloccato perché senza biglietto. La prima udienza è stata fissata per il 12 giugno del 2024.

I fatti si sarebbero svolti in piazza Zoppas, al capolinea della linea 132 che collega Pieve di Soligo a Conegliano. II giovane marocchino, senza fissa dimora, con un domicilio a Cison, si accorge che al capolinea ci sono tre controllori pronti a intervenire e così, appena il bus si ferma, aziona il sistema per l'apertura della porta di emergenza perchè è senza biglietto. Uno dei tre controllori della Mom, appunto il 61enne, Augusto C., riesce ad afferrarlo per il braccio mentre scappa ma il giovane reagisce con calci e pugni, riuscendo a divincolarsi. Poco dopo l'utente "portoghese" torna indietro e sferra un calcio alla testa del controllore, che nel frattempo si era seduto su una panchina, stordito, per riprendersi dai colpi ricevuti.

Alla fine, il controllore, trasportato all'ospedale di Treviso, rimedierà, tra le varie contusioni, anche l'incrinazione di una vertebra e verrà dimesso con una prognosi superiore ai 40 giorni di malattia. Di qui le accuse di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, essendo un controllore della Mom equiparato al pubblico ufficiale. Mom, assistita dall'avvocato Maria Grazia Stocco, ha preannunciato la costituzione di parte civile.