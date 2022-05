Camion resta incastrato nel sottopasso, al lavoro i vigili del fuoco

Il rimorchio di un autoarticolato è rimasto incastrato, nel primo pomeriggio di oggi, nel sottopasso di via Nazario Sauro, a Conegliano. l'episodio attorno alle 13.30 circa di oggi, 2 maggio. L'autista del mezzo pesante, uno straniero, non si è reso conto dell'altezza del varco, uno spazio evidentemente troppo basso per il cassone, andato dietrutto nell'impatto con il manufatto in cemento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Conegliano e i vigili del fuoco. Il traffico ha subito rallentamenti. L'autista del mezzo, rimasto illeso, potrebbe essere stato ingannato dal navigatore satellitare.