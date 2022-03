Controlli contro furti e bullismo, denunciato studente 14enne

Controlli straordinari dei carabinieri, nel corso della giornata di ieri, venerdì 3 marzo, a Conegliano, soprattutto nella zona di piazzale Zoppas, e a Oderzo, nel centro. I militari avevano come duplice scopo quello di evitare furti e altri reati simili e di sensibilizzare i giovani contro il bullismo. Impiegato nel servizio anche l'elicottero del 14° nucleo dell'Arma di Belluno. Un uomo è stato denunciato per guida in stato di ebrezza perchè trovato alla guida con un grado alcolemico fuori norma. Nel corso dei controlli stradali inflitte alcune multe per violazioni al codice della strada. Uno studente 14enne è stato invece denunciato per un furto messo a segno all'interno di un supermercato di Conegliano. In tutto controllati una decina di esercizi commerciali e in tutto 170 persone. Nessuna persona è stata sanzionata per l'utilizzo del green pass.