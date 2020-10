Spaccio a Conegliano, 25enne arrestato dai carabinieri

Un ghanese di 25 anni, J.A., residente a Conegliano e con vari precedenti alle spalle, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Treviso. Lo straniero deve scontare una pena di due anni e 28 giorni di reclusione, per reati in materia di stupefacenti. I fatti sono stati commessi a Conegliano tra il 2017 e il 2018. Il 25enne, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Treviso.

