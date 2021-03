Accusato di violenza su due 13enni, il Riesame dice "no" alla scarcerazione

Resta in carcere l'operaio cingalese di 45enne di Conegliano finito in manette a fine febbraio per aver costretto, a novembre del 2020, due bambine di 13 anni a compiere atti sessuali. Il Tribunale del Riesame ha infatti respinto ieri la richiesta di scarcerazione presentata dal suo legale, l'avvocato Stefano D'Orazio, facendo però cadere l'accusa di sequestro di persona.

L'uomo, originario dello Sri Lanka e che al momento dei fatti era in compagnia del figlio 15enne, avrebbe ospitato per la notte due ragazzine, originarie dell'Est Europa. Poi la violenza, accompagnata dalla visione di materiale pornografico. La mattina l'operaio avrebbe fatto uscire le due, i cui familiari avevano presentato denuncia la sera prima per sparizione. Il cingalese respinge però la mittente le accuse: «Fra noi non è successo niente» dice difendendosi.

Secondo la sua versione avrebbe messo a disposizione i locali di un sottoscale attrezzato come camera da letto per accogliere i numerosi parenti dell'uomo, che spesso vanno in vista da lui. Per gli inquirenti invece quella nottata le giovani l’avevano trascorsa con una persona a loro conosciuta e a cui loro stesse avevano fatto volontariamente visita, almeno in base a quanto accertato dagli investigatori. Il 45enne avrebbe “liberato” le ragazzine solo dopo averle costrette ad alcune pratiche sessuali, che avrebbero consumato nel corso della nottata mentre avrebbero guardato insieme alcuni film porno. Ad incastrare l’operaio sono stati i risultati di alcuni esami scientifici su alcuni oggetti sequestrati all’interno del garage, tra cui un materasso, il pc e alcuni fazzoletti. Il test del Dna confermerebbero che almeno una delle due giovanissime era certamente nel garage.