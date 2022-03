Cervo resta incastrato in una recinzione, si ferisce cercando di liberarlo

Verso le 13.15 il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato allertato a seguito dell'infortunio di un uomo impegnato nella liberazione di un cervo, rimasto impigliato in una recinzione. Nei fatti, un cervo era rimasto bloccato dal reticolato di un'abitazione sotto località Costa, alla base della collina del castello. Chiamato per cercare di liberarlo il personale della Polizia Provinciale. Durante le operazioni però un 58enne anni di Tarzo era scivolato riportando un probabile trauma alla caviglia e un taglio alla mano. Sul posto l'equipe medica e il tecnico di elisoccorso dell'elicottero di Treviso emergenza, atterrati nelle vicinanze, hanno provveduto a dare primo supporto all'infortunato. Imbarellato, l'uomo è stato trasportato con l'aiuto dei soccorritori fino a un'ambulanza, partita poi in direzione dell'ospedale di Conegliano. Per provvedere alla sua liberazione, il cervo è stato sedato e spostato.