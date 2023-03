Malore durante il giro in bici, muore ex militare in pensione

Un malore improvviso mentre stava facendo un giro in sella alla sua bici. Questa la causa della morte di un 67enne di Vittorio Veneto, ex militare in pensione, Roberto Viola. L'uomo, attorno alle 12.30 circa di oggi, 20 marzo, è stato trovato esanime, a terra, da alcuni automobilisti mentre percorreva via Pastin Santin, in località Scomigo di Conegliano. Purtroppo inutile l'allarme lanciato al 118: medico e infermieri del Suem hanno tentato inutilmente di rianimare l'uomo, di cui è stato dunque dichiarato il decesso. Intervenuti sul luogo della tragedia anche i carabinieri di Conegliano che hanno effettuato gli accertamenti del caso. Il 67enne presentava una ferita alla testa, un graffio che dall'analisi svolta non sarebbe da attribuire al coinvolgimento di un altro mezzo ma alla caduta seguita al malore. Per questo motivo il pubblico ministero della Procura di Treviso, Valeria Peruzzo, ha già disposto che la salma sia messa a disposizione della famiglia dell'uomo per il funerale.