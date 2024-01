Colpi alla testa e torace sfondato: così è stata uccisa Margherita Ceschin

Colpita più volte al cranio e al torace, poi soffocata. E mentre gli assassini - che certamente sono stati più di uno - si accanivano in quella che pare essere una barbara esecuzione su di lei le hanno anche sfondato la gabbia toracica per anticipare, scrive il medico patologo, la morte e rendere minime la sua possibilità di difesa. Questo dice la relazione finale sull'esame autoptico effettuato sul corpo di Margherita Ceschin, l'anziana di 72 anni trovata morta sabato 24 giugno nella sua casa di via XXVIII Aprile a Conegliano.

Per quell'omicidio si trovano in carcere il marito della 72enne, Enzo Lorenzon, 79 anni, presunto mandante del delitto, Sergio Lorenzo, 38 anni, che gli investigatori ipotizzano sia uno degli esecutori materiali del delitto e Juan Maria Guzman, 41 anni, il "mediatore" che sarebbe stato impiegato per commettere l'omicidio. La settimana scorsa è finito in manette in Spagna, colpito da un mandato di arresto europeo, Jose Luis Garcia Mateo, un'altro dei killer insieme a Joel Lorenzo Luciano, fratello di Sergio Lorenzo che, nelle ore successive all'omicidio, avrebbe riportato gli altri due nelle penisola iberica a bordo di un'auto che apparteneva a Lorenzon.

Jose Luis Garcia Mateo, 29enne di origine dominicane come gran parte dei protagonisti di questa vicenda, era stato arrestato mercoledì 3 gennaio durante un controllo di polizia a El Vendrell, una settantina di chilometri da Barcellona (Catalogna) earriverà in Italia la prossima settimana, non appena le autorità spegnole avranno verificato (sotto il profilo formale e non sostanziale) la richiesta delle autorità italiane. Poi l'uomo (difeso dall'avvocato Giuseppe Muzzupappa) sarà sottoposto all'interrogatorio di garanzia.