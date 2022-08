Resta in carcere lo scippatore arrestato dagli agenti del Commissariato

Aveva alle spalle un avviso del Questore ma soprattutto una serie di "colpi" che avevano terrorizzato i cittadini di Conegliano. L'uomo, un una cittadino senegalese di 25 anni, residente in città e con una lunga lista di precedenti, è comparso oggi di fronte al gip di Treviso per l'udienza di convalida dell'arresto, avvenuto lo scorso 26 agosto, e l'interrogatorio di garanzia, in cui si è comunque avvalso della facoltà di non rispondere. Al giovane è stata quindi confermata la custodia cautelare nel carcere di S. Bona: probabilmente nei prossimi giorni il suo legale, l'avvocato Tino Maccarrone, presenterà una istanza per chiedere che sia messo agli arresti domiciliari.

Il 25enne è accusato dello scippo commesso ai danni di Giuseppe Zeccherini, un amministratore condominiale di Conegliano, avvenuto in via Tiepolo lo scorso 9 agosto. Ma è anche sospettato di altri colpi che in questi mesi si sono susseguiti nella località trevigiana. A suo carico erano stati riconosciuti i gravi indizi di colpevolezza e la notevole pericolosità sociale ed era stato identificato grazie alle riprese delle telecamere di videosorveglianza comunali e di quelle degli esercizi commerciali di varie zone della città.