Controlli straordinari dei carabinieri contro i furti nel coneglianese

Giro di vite contro i furti nel coneglianese. I carabinieri, durante la giornata di ieri, hanno svolto controlli straordinari nei territori di Susegana, Santa Lucia, Mareno di Piave e Conegliano, soprattutto nelle ore orari nel solco di quelli già svolti la scorsa settimana in altre zone del territorio della compagnia. In questa occasione vi è stato anche il supporto di un elicottero dell’elinucleo di Belluno che ha sorvegliato dall’alto le aree interessate dai controlli straordinari. Sono stati svolti anche controlli alla circolazione stradale a tutela della sicurezza degli utenti della strada, in particolare, sono stati impiegati 52 militari dell’Arma per un totale di 12 pattuglie, eseguiti oltre 38 posti di controllo lungo le strade e località di maggior interesse operativo, identificate circa 181 persone, controllati circa 95 auto/motoveicoli, 5 contravvenzioni elevate al codice della strada e controllati quattro locali pubblici.