Gravi violazioni penali e ammnistrative, sala scommesse chiusa dalla Questura

Una sala scommesse vicina al Conè è stata chiusa per gravi violazioni sia penali che amministrative e controlli straordinari in un circolo in Piazzale Zoppas e un noto locale della movida coneglianese. Sono solo alcuni dei risultati dei controlli svolti ieri, 22 ottobre, da polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e polizia pocale e Ulss 2. Sono stati disposti numerosi controlli presso cinque locali della zona di Conegliano e San Vendemiano, anche con verifiche della polizia amministrativa; alcuni esercizi si trovano presso le zone del Biscione e in viale Italia, dove vi erano state segnalazioni di residenti.

Sono stati identificati una sessantina di persone, di cui una è stata deferita per violazione del foglio di via da Conegliano. Sequestrato dagli operatori del Commissariato, con l’ausilio dell’unità cinofila, una quantità di hashish pronta per lo spaccio al dettaglio. Sono state effettuate anche varie perlustrazioni e controlli su strada: sanzionato dalla Volante un ragazzo brasiliano a Parco Mozart in possesso di uno spinello.

Denunciato inoltre un 35enne di Valdobbiadene sorpreso a guidare in Via Manin in compagnia della propria ragazza del tutto privo di patente in quanto revocatagli anni prima e privo di copertura assicurativa (sequestrata l’autovettura). E’ stata inoltre sorpresa dalla Volante del Commissariato nel pomeriggio una donna di Farra di Soligo, pronta alla fuga, che aveva rubato presso l’esercizio il Tulipano vari prodotti (boccette di profumo per un valore di 500 euro) a cui aveva strappato la placca antitaccheggio e già caricate nella propria automobile.

Ubriachi alla guida, continua il giro di vite dei carabinieri

Due automobilisti sono stati sorpresi alla guida, stanotte, sotto l'influenza dell'alcool da militari dell'Arma impegnati in attività di prevenzione generale dei reati sulle strade della Marca trevigiana. Si tratta di un 51enne del padovano controllato in via del commercio di Castelfranco Veneto risultato positivo con tasso superiore a 0.80 e un 41enne del vicentino controllato in via Caprera di Castello di Godego, con tasso rilevato pari a 2 gr./lt.. Le patenti di guida sono state ritirate e l'Autorità Giudiziaria è stata informata.