Conegliano, giro di vite della polizia: scattano controlli straordinari

Dopo il raid del 2 maggio in piazza Cima e vari altri episodi di violenza avvenuti nella zona di piazzale Zoppas e della stazione ferroviaria, il Commissariato di Conegliano, con il supporto del reparto prevenzione crimine di Padova ha dato il via a controlli straordinari. La prima giornata di questo "giro di vite", ieri, 19 maggio, ha riguardato sia il centro di Conegliano che i Comuni limitrofi.

Lo scopo era quello di contrastare il fenomeno dei furti e delle rapine, ed in genere il ripetersi di reati contro il patrimonio, contro la persona oltre al fenomeno del traffico, dello spaccio e dell’abuso di sostanze stupefacenti. Intensi e ripetuti pattugliamenti hanno interessato il centro cittadino, anche per i noti fatti di aggressione ai danni di giovani, nonché la zona denominata “Biscione”, la vicina stazione FS di Conegliano nonché i principali comuni limitrofi.