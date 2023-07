Senza biglietto, impedisce alla corriera di partire: 21enne denunciato dai carabinieri

I carabinieri di Conegliano hanno denunciato per interruzione di servizio di pubblica necessità un 21enne che ieri mattina, 26 luglio, presso la stazione di fermata delle corriere di piazzale Zoppas, si era posizionato davanti a un bus di linea della Mom, impedendone la partenza, a seguito del diniego da parte dell'autista di far salire a bordo il giovane, sprovvisto di titolo di viaggio. Per il protrarsi dell'interruzione i passeggeri del bus, il nr. 134 diretto a Pieve di Soligo, sono stati costretti al trasbordo su un altro mezzo per proseguire la corsa.