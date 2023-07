Delitto Ceschin, gli altri tre arrestati: «Siamo innocenti»

Alla notizia che il reato di cui è accusata prevede l'ergastolo Dilesy Luciano Guzman, la 32enne dominicana arrestata nella notte tra venerdì e sabato in quanto mandante, con il compagno Enzo Lorenzon, dell'omicidio di Margherita Ceschin, è scoppiata a piangere. «Io non ho niente a che fare con la morte della Ceschin - avrebbe detto al suo legale, l'avvocato Martina Pincirolli (la stessa che difende anche Lorenzon) - le intercettazioni telefoniche e ambientali che mi riguardano sono state male interpretate, si riferivano ad una altra situazione». La donna, che si trova reclusa nel penitenziario femminile della Giudecca a Venezia, si dice molto preoccupata per il figlio 11enne. «Hanno sequestrato il telefono anche a lui - spiega l'avvocato Pincirolli - perché era intestato alla madre. Ma quel cellulare era l'unico strumento che permetteva al ragazzino, che al momento sta con da un'amica, di avere contatti con il padre che vive negli Stati Uniti».

La Guzman a spiegato al difensore che in effetti aveva contatti con Sergio Luciano (che è uno degli quattro arrestati), di cui è cugina, e anche con la moglie. Un rapporto di amicizia tanto che i figli si sarebbero frequentati assiduamente. Mentre con Juan Maria Guzman avrebbe intessuto un mero rapporto di conoscenza. «Non riesco a credere che mi abbiano sbattuto qui dentro» avrebbe ripetuto più volte al suo avvocato, negando di avere in programma la fuga nella Repubblica Dominicana. «Le condizioni di Enzo (Lorenzon, n.d.r.) si sono recentemente aggravate. Avevo in programma un viaggio a casa questa estate ma non me la sono sentita di lasciarlo. Io qui non ho nessuno, solo lui. Vi prego, fate che questo incubo finisca al più presto». Anche la 32enne domani, 24 luglio, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, si avvarrà della facoltà di non rispondere.

Sulla stessa lunghezza d'onda le parole che Sergio Luciano, ritenuto uno degli esecutori materiali del delitto, e Juan Maria Guzman (finito in manette con l'accusa di essere uno degli "intermediari" che hanno reso possibile l'omicidio) hanno riferito all'avvocato Fabio Crea, il difensore che oggi ha potuto incontrarli nel carcere di Treviso. «I miei clienti - dice Crea - sono sconcertati per quello che è successo e si dicono innocenti. Secondo la loro versione non era in programma nessun tentativo di fuga. Si tratta di due persone che non hanno alle spalle una esperienza criminale ed entrambi avevano un rapporto di conoscenza con Lorenzon, dovuto in particolare al fatto che uno di loro (Sergio Luciano, n.d.r) è legato da un vincolo di parentela con la compagna dell'uomo. Quanto alla povera vittima i due riferiscono di non conoscerla neppure». Luciano e Guzman si avvarranno della facoltà di non rispondere davanti al gip.