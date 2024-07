Delitto Ceschin, arrestata la compagna del "palo"

Avrebbe versato un "anticipo" sul compenso in favore di Jose Mateo Garcia, uno dei presunti esecutori materiali dell'omicidio di Margherita Ceschin, la donna trovato uccisa un anno fa nella sua casa di Conegliano. Kendy Maria Rodriguez, 23enne dominicana, compagna di Joel Lorenzo, l'uomo che la notte dell'omicidio avrebbe fatto da “palo” a Garcia e Sergio Lorenzo, l'altro uomo accusato di essere il killer della 72enne, è da ieri agli arresti domiciliari. Indagata nel secondo troncone dell'inchiesta sull'assassinio dell'anziana (il primo, che vede imputati l'ex marito della Ceschin Enzo Lorenzon, Juan Maria Guzman e appunto Sergio Lorenzo, arriverà in Corte d'Assise il prossimo 25 ottobre) la donna avrebbe cercato nelle ultime settimane, in maniera quantomeno frenetica, di ottenere un duplicato del proprio passaporto per fare ritorno nella Repubblica Dominicana. E' stata rintracciata a Pavia (pare che prima si trovasse a Parma) e i carabinieri le hanno notificato l'ordinanza di arresto. In aggiunta al provvedimento che la manda ai domiciliari le è stato apposto anche il braccialetto elettronico.

Kendy Maria Rodriguez avrebbe versato due versamenti in denaro in favore di Jose Mateo Garcia, uno da 999 euro il 2 giugno del 2023 e uno di 899 euro effettuato il 5 luglio. Nei giorni immediatamente precedenti il delitto sarebbe inoltre andata personalmente alla stazione ferroviaria di Mestre per prelevare l'uomo. Il provvedimento recepisce integralmente le risultanze ed i riscontri raccolti nel corso dell’articolata attività investigativa svolta dai Carabinieri sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso: il sequestro e la successiva analisi dei telefonini in uso a tutti gli indagati hanno infatti permesso la ricostruzione del ruolo della Rodriguez nel quadro del sodalizio criminale.

Dalle numerose intercettazioni sarebbe infatti emerso che la 23enne non solo sarebbe stata a conoscenza della vicenda e dei ruoli dei vari protagonisti ma avrebbe giocato il ruolo di “mediatrice” nei contatti dei vari soggetti, alcuni dei quali all’estero. Nelle conversazioni si evincerebbe chiaramente, con riferimento all’omicidio, come la stessa fosse impegnata a trovare soluzioni per incassare il denaro della “commissione” e fosse ben determinata a non fare individuare né esecutori materiali né il mandante.

Ora il cerchio degli investigatori si starebbe stringendo anche su Joel Lorenzo. L'uomo sarebbe infatti stato individuato e la sua cattura sarebbe soltanto una questione di ore.